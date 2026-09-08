Москва8 сенВести.Профильным международным структурам и правозащитным организациям следует запросить у Киева информацию о судьбе похищенных священников.
Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех в ходе сайд-ивента 63-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
МИД России призывает все правозащитные организации и профильные международные структуры запросить у Украины сведения об этих гражданах и прояснить их судьбусказал он
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на регресс ситуации с правами человека в ЕС.