МИД РФ: следует запросить у Киева информацию о судьбе похищенных священников

РФ призвала Запад выяснить у Киева информацию о похищенных священниках МИД РФ: следует запросить у Киева информацию о судьбе похищенных священников

Москва8 сен Вести.Профильным международным структурам и правозащитным организациям следует запросить у Киева информацию о судьбе похищенных священников.

Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех в ходе сайд-ивента 63-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

МИД России призывает все правозащитные организации и профильные международные структуры запросить у Украины сведения об этих гражданах и прояснить их судьбу сказал он

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на регресс ситуации с правами человека в ЕС.