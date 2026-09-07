В МИДе России указали на регресс ситуации с правами человека в ЕС

Захарова указала на регресс ситуации с правами человека в ЕС В МИДе России указали на регресс ситуации с правами человека в ЕС

Москва7 сен Вести.Доклад Евросоюза о правах человека и демократии в мире за 2025 год "вобрал в себя все ээсовские клише и лозунги", а градус критики самого ЕС определен не реальным положением дел, а лишь степенью лояльности к нему самому, подчеркивается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Российский дипломат также отметила "совершенно "беззубый", а в отдельных вопросах хвалебный раздел по Украине — стране, погрязшей, по ее словам, в коррупции, беззаконии и идеологии неонацизма".

Показательно, что в Брюсселе уже даже не скрывают использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела проводящих независимую политику государств добавила дипломат

Ранее Мария Захарова с иронией прокомментировала провал идеи создания антироссийской "группы мудрецов" в ЕС. В беседе с журналистами дипломат отметила, что там, где принимает участие глава евродипломатии Кая Каллас, о мудрости можно забыть.