Москва7 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала провал идеи создания антироссийской "группы мудрецов" в ЕС. В беседе с РИА Новости дипломат отметила, что там, где принимает участие глава евродипломатии Кая Каллас, о мудрости можно забыть.
Там, где Каллас, про мудрость можно забытьсказала Захарова
Ранее Каллас отказалась от идеи создания группы высокого уровня по вопросам обороны в составе бывших политических и военных лидеров. Соответствующую инициативу она выдвинула 1 сентября в ходе встречи министров обороны в Ирландии.