Захарова с иронией прокомментировала провал идеи Каллас о "группе мудрецов" в ЕС

Захарова: там, где Каллас, о мудрости можно забыть Захарова с иронией прокомментировала провал идеи Каллас о "группе мудрецов" в ЕС

Москва7 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала провал идеи создания антироссийской "группы мудрецов" в ЕС. В беседе с РИА Новости дипломат отметила, что там, где принимает участие глава евродипломатии Кая Каллас, о мудрости можно забыть.

Там, где Каллас, про мудрость можно забыть сказала Захарова

Ранее Каллас отказалась от идеи создания группы высокого уровня по вопросам обороны в составе бывших политических и военных лидеров. Соответствующую инициативу она выдвинула 1 сентября в ходе встречи министров обороны в Ирландии.