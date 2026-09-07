Politico: Каллас отказалась от создания группы высокого уровня ЕС по обороне

СМИ узнали об отказе ЕС от создания группы высокого уровня по обороне Politico: Каллас отказалась от создания группы высокого уровня ЕС по обороне

Москва7 сен Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась от идеи создания группы высокого уровня по вопросам обороны в составе бывших политических и военных лидеров. Об этом пишет издание Politico.

Как напомнили журналисты, Каллас выдвинула соответствующую инициативу 1 сентября в ходе встречи министров обороны в Ирландии. Отмечается, что отказ Брюсселя от реализации таких планов может стать еще одним ударом по позициям главы евродипломатии.

Как следует из статьи, противники предложения опасаются, что деятельность новой группы пересекалась бы с работой еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

После обсуждения с министрами мы решили отказаться от этой инициативы и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами сказал изданию один из чиновников Европейского союза

По информации журналистов, отказ Каллас от реализации этой идеи произошел из-за давления прежде всего со стороны Германии и Италии.