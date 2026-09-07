Москва7 сенВести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась от идеи создания группы высокого уровня по вопросам обороны в составе бывших политических и военных лидеров. Об этом пишет издание Politico.
Как напомнили журналисты, Каллас выдвинула соответствующую инициативу 1 сентября в ходе встречи министров обороны в Ирландии. Отмечается, что отказ Брюсселя от реализации таких планов может стать еще одним ударом по позициям главы евродипломатии.
Как следует из статьи, противники предложения опасаются, что деятельность новой группы пересекалась бы с работой еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.
После обсуждения с министрами мы решили отказаться от этой инициативы и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членамисказал изданию один из чиновников Европейского союза
По информации журналистов, отказ Каллас от реализации этой идеи произошел из-за давления прежде всего со стороны Германии и Италии.