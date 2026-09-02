Каллас признала отсутствие единства в ЕС по визовым ограничениям для РФ Каллас не смогла убедить министров ЕС ввести визовые ограничения для россиян

Москва2 сен Вести.Некоторые страны Европейского союза не поддержали инициативу о введении новых визовых ограничений для граждан России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза.

Каллас признала, что ей не удалось убедить ряд министров поддержать ограничения, которые должны были затронуть в том числе участников специальной военной операции. По ее словам, представители некоторых стран ЕС по-прежнему выступают против новых рестрикций в отношении России.