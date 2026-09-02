В Еврокомиссии хотят изменить функционал службы Каллас FT: Еврокомиссия готовит реформу службы Каллас, чтобы лишить ее части функций

Москва2 сен Вести.Еврокомиссия (ЕК) составляет планы реорганизации Европейской службы внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, часть функций ведомства хотят передать другим департаментам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники начали анализировать, какие функции Европейской службы внешних связей могут быть поглощены существующими департаментами [Европейской] комиссии говорится в публикации

Планы по реорганизации пока "на ранней стадии", поэтому еще могут быть изменены. Разработка изменений может продолжиться до саммита глав ЕС, который должен состояться в октябре. Согласуют их, как ожидается, в декабре в рамках договоренности о бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

Эта инициатива не предполагает полного включения Европейской службы внешних связей... в состав ЕК в качестве гигантского директората по внешней политике; вместо этого планируется распределить существующие функции службы между различными департаментами для повышения эффективности работы подчеркивают источники издания

Уточняется, что усеченная версия службы Каллас останется вне структуры ЕК и будет курировать такие направления, как миротворческие миссии ЕС и военную подготовку.

В июне Financial Times уже писала, что страны Евросоюза рассматривают возможность на фоне внешнеполитических неудач радикально реформировать европейскую дипломатическую службу.