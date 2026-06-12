Москва12 июнВести.Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал сообщения о возможном лишении полномочий главы евродипломатии Каи Каллас лучшими новостями из Евросоюза (ЕС) за долгое время.
Лучшие новости из ЕС за довольно долгое время. Прощай, ведьма войнынаписал Малинен в своем аккаунте в соцсети X
Ранее газета The Financial Times сообщила, что страны ЕС рассматривают варианты радикального реформирования службы европейской дипломатии, которое включает в себя лишение полномочий Каллас.