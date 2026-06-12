"Прощай, ведьма войны": Малинен оценил новость о возможной отставке Каллас Профессор Малинен поприветствовал идею о лишении полномочий Каллас

Москва12 июн Вести.Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал сообщения о возможном лишении полномочий главы евродипломатии Каи Каллас лучшими новостями из Евросоюза (ЕС) за долгое время.

Лучшие новости из ЕС за довольно долгое время. Прощай, ведьма войны написал Малинен в своем аккаунте в соцсети X

Ранее газета The Financial Times сообщила, что страны ЕС рассматривают варианты радикального реформирования службы европейской дипломатии, которое включает в себя лишение полномочий Каллас.