Москва9 июн Вести.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась против идеи формирования общеевропейской армии.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-подходе по итогам неформальной встречи министров обороны стран объединения, которая прошла на Кипре. Комментарий опубликовала Европейская служба внешних связей.

Оборона остается национальной компетенцией стран. Мы стремимся к тому, чтобы подтолкнуть стран – участников к более тесному сотрудничеству, ведь если они сильны, то и европейский вклад в НАТО будет значительным. Почему я против создания дополнительной армии (в рамках ЕС – прим. ред.)? Потому что у каждого государства – члена уже есть свои вооруженные силы. Двадцать три страны ЕС также входят в НАТО, и если передать армию под контроль альянса, то ее нельзя будет использовать в других целях. Создание параллельной армии просто нецелесообразно объяснила свою позицию Каллас

Она добавила, что Европе важно избегать появления дублирующих структур, которые могут спровоцировать неразбериху.

До этого Каллас сказала, что в Брюсселе считают преждевременным начало переговоров с Москвой по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

Еврокомиссар также заявила, что в случае активизации подобного диалога ЕС намерен предложить России сократить ее вооруженные силы.