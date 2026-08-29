Москва29 авг Вести.Американский журналист Кристофер Хелали назвал руководство Украины террористическим режимом, подчеркнув, что Киев фактически находится под контролем Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил агентству ТАСС.

По словам Хелали, украинские власти продолжают представлять страну как суверенное и независимое государство, хотя фактически Киев находится под контролем Запада.

После многих лет совершения террористических актов против мирных жителей Донбасса, а после 2022 года – и против гражданского населения на территории Российской Федерации, киевская фашистская хунта, киевский режим – как его, на мой взгляд, и следует называть – продолжает пытаться представить себя суверенным и независимым государством. Однако мы все знаем, что это не так. Киевский режим находится под контролем Европейского союза и НАТО. Самим своим существованием он обязан именно им сказал журналист

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины используют террор как крайнюю меру в попытке изменить обстановку, которая повсеместно складывается не в пользу Киева.