Москва2 июл Вести.Украина является самой обманутой страной со стороны Европейского союза и США. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

По его словам, Россия, в отличие от ЕС и США, каждый раз говорит о том, что у Украины есть шансы для достижения мира.

На самом деле Украина сегодня является самой обманутой страной со стороны Европейского союза и … Соединенных Штатов, потому что они именно сказали, что вы являетесь нашим буфером перед российской агрессией, а российскую агрессию Европейский союз и Соединенные Штаты воспринимают по-разному. Соединенные Штаты хотят каким-то образом тормозить развитие Российской Федерации, соответственно, и Европейский союз, в том числе и Украина, для Соединенных Штатов … всегда были орудием труда для того, чтобы остановить Россию сказал депутат

Также Шхагошев добавил, что помощь, которую НАТО обещает Украине, будет недостаточной.

Неужели эксперты в НАТО, в Соединенных Штатах, Европейском союзе не видят, что линия фронта движется в сторону Киева? Но с другой стороны, в чем заключается обман очень серьезный Украины сегодня? Как можно сегодня даже не промолчать, а публично продолжать заявлять о том, что у Украины нет шансов войти в НАТО … в Европейский союз … Открыто говорят: "Слушайте, на самом деле, вы будете действовать – киевскому режиму такое заявляется – до тех пор, пока вы сможете силой, пехотой противостоять России" … Поэтому НАТО и Соединенные Штаты, Европейский союз долго будут думать к тому, чтобы прийти к полной поддержке Украины. Не будет этого, но время, к сожалению, идет … Ни в НАТО, ни в ЕС их не собираются брать, а буферная зона, она движется. И линия фронта вместе с солдатами, офицерами и генералами делают свое дело и сделают обязательно сказал депутат

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что накануне саммита НАТО, который пройдет в Турции, киевский режим может попытаться организовать несколько террористических атак.