Москва4 июл Вести.Евросоюз подталкивал Украину к войне с Россией, преследуя собственные интересы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военнопленный Вооруженных сил Украины Александр Панченко.

Панченко подчеркнул, что европейские политики использовали украинцев для достижения своих целей.

Они бизнесмены. Даже те деньги, которые они дают Украине – они дают для того, чтобы Украина у них же покупала их старое вооружение. Я думаю, виноват тот же Евросоюз, те страны, которые к этому толкали нас… Я виню [их] в том, что они к этому подталкивали. То есть они хотели этой войны. Не своими руками, а нашими