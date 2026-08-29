В США назвали единственный способ остановить Зеленского Журналист Хелали: остановить Зеленского можно только военной силой

Москва29 авг Вести.Остановить Владимира Зеленского, при котором на Украине установился террористический режим, можно только военной силой. Такое мнение высказал американский журналист, секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали.

В разговоре с ТАСС он заявил, что Зеленский уже давно утратил легитимность, поскольку выборы на Украине так и не были проведены.

В конечном счете киевский режим даже не провел надлежащих выборов. Срок полномочий Зеленского давно истек, и поэтому мы имеем дело с террористическим режимом. А поскольку он занимается терроризмом, противостоять ему можно лишь военной силой констатировал Хелали

По словам журналиста, урегулировать конфликт предпочтительнее дипломатическим путем, но если переговоры не приведут к результату, то единственным вариантом останется военная сила.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе накапливается раздражение Зеленским.