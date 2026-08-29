Москва29 авгВести.Остановить Владимира Зеленского, при котором на Украине установился террористический режим, можно только военной силой. Такое мнение высказал американский журналист, секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали.
В разговоре с ТАСС он заявил, что Зеленский уже давно утратил легитимность, поскольку выборы на Украине так и не были проведены.
В конечном счете киевский режим даже не провел надлежащих выборов. Срок полномочий Зеленского давно истек, и поэтому мы имеем дело с террористическим режимом. А поскольку он занимается терроризмом, противостоять ему можно лишь военной силойконстатировал Хелали
По словам журналиста, урегулировать конфликт предпочтительнее дипломатическим путем, но если переговоры не приведут к результату, то единственным вариантом останется военная сила.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе накапливается раздражение Зеленским.