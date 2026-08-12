Аналитик Хеннингсен: киевский режим может рухнуть после поражения ВСУ

"Это неизбежно": в США назвали предпосылку для падения режима Зеленского Аналитик Хеннингсен: киевский режим может рухнуть после поражения ВСУ

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в конфликте с Россией, после чего следует ожидать неизбежного краха возглавляемого Владимиром Зеленским киевского режима, заявил американский политолог Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Фасад украинской военной мощи уже рухнул. Политический фасад падет вслед за ним. Это произойдет в ближайшее время, и это неизбежно для оставшейся части Украины отметил Хеннингсен

Изучение обстановки в зоне боевых действий указывает на то, что Россия одержит победу, в том числе благодаря нестабильности, которая возникнет на Украине, считает политолог.

Этот процесс станет стремительным и разрушительным для режима Зеленского. В конечном итоге, возникнет нестабильность, которая позволит России достичь ключевых целей подчеркнул Хеннингсен

Сербская газета "Политика" сообщила 4 августа, что упомянутое президентом России Владимиром Путиным разделение Украины на восточную и западную части де-факто состоялось, и эта страна находится на грани распада.