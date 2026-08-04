"Политика": Украина находится на грани распада на части "Политика": распад Украины может представлять угрозу для Европы

Москва4 авг Вести.Заявление президента России Владимира Путина о разделе Украины на восточную и западную уже произошло, сообщает сербская газета "Политика".

Судьба Украины, такой, какой мы знали ее в составе СССР, в принципе предрешена. Раздел на две части, восточную и западную, — уже практически реальность. Восточная часть, еще не оформившаяся полностью, точно перейдет под управление Москвы. Сейчас внимание мировых маркетологов приковано к другой части, западной говорится в публикации

Авторы материала утверждают, что многие страны Европы претендуют эти территории.

Факт в том, что Украина балансирует на грани распада. Польша уже выразила свои территориальные амбиции. Румыния, хоть и занята собственными проблемами, не будет долго сдерживаться. Не будет ждать и Венгрия. Конечно, все это при условии, что внутри самой Украины не вспыхнет какой-нибудь бунт или гражданская война резюмируется в материале

Как ранее писала египетская газета Almasry Alyoum, слова Владимира Путина о возможном распаде Украины может воплотиться в жизнь после завершения конфликта.