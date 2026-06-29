На Западе указали на жесткое предупреждение Путина Украине AD: Путин жестко предупредил Украину о последствиях вторжения в Курскую область

Москва29 июн Вести.Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Украине о последствиях возможного вторжения на территорию Курской области. Об этом пишет издание L’AntiDiplomatico.

Журналисты обратили внимание на слова российского лидера о том, что киевский режим заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий.

Президент России выступил с очередным резким предупреждением в адрес Украины говорится в публикации

Ранее Путин заявил, что киевский режим понесет законное наказание за атаки на приграничные районы в Курской области. Глава государства также напомнил, что задача группировки войск "Север" на сумском и волчанском направлениях состоит в создании зоны безопасности после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область и продолжающихся обстрелов приграничья.