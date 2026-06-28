Путин: киевский режим заплатит за преступления в Курской области потерями

Владимир Путин: украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле Путин: киевский режим заплатит за преступления в Курской области потерями

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим понесет законное наказание за атаки на приграничные районы Курской области. Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Президент подчеркнул, что расплатой станет утрата территорий, необходимых для создания буферной зоны безопасности вдоль российских границ.

Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории сказал Путин, комментируя обстановку на линии боевого соприкосновения

Он также отметил, что российские военкоры дают всеобъемлющую и объективную информацию с мест, и напомнил, что задача группировки "Север" на сумском и волчанском направлениях — создание зоны безопасности после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся обстрелов приграничья.

Президент также сообщил, что до областного центра Сум осталось около 10,5 километров, что свидетельствует о продвижении российских войск.

Также президент отметил, что спасать киевский режим РФ не намерена.