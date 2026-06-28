Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим понесет законное наказание за атаки на приграничные районы Курской области. Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Президент подчеркнул, что расплатой станет утрата территорий, необходимых для создания буферной зоны безопасности вдоль российских границ.
Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территориисказал Путин, комментируя обстановку на линии боевого соприкосновения
Он также отметил, что российские военкоры дают всеобъемлющую и объективную информацию с мест, и напомнил, что задача группировки "Север" на сумском и волчанском направлениях — создание зоны безопасности после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся обстрелов приграничья.
Президент также сообщил, что до областного центра Сум осталось около 10,5 километров, что свидетельствует о продвижении российских войск.
Также президент отметил, что спасать киевский режим РФ не намерена.