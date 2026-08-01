В Египте назвали условия для возможного распада Украины Газета Almasry Alyoum допустила распад Украины после окончания конфликта

Москва1 авг Вести.Заявление президента России Владимира Путина о возможном распаде Украины может воплотиться в жизнь после завершения конфликта, пишет египетская газета Almasry Alyoum.

По мнению автора публикации, такой сценарий возможен при ослаблении государственных институтов и оборонного потенциала страны, прекращении западной поддержки и возникновении серьезного экономического кризиса. Эти факторы, как отмечается в статье, могут привести к расколу украинских элит и росту сепаратистских настроений.

Само по себе это заявление (Путина — прим. ред.), разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность ее границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство после окончания текущего конфликта говорится в тексте

Ранее Владимир Путин допустил, что Украина может лишиться западных территорий, которые, по его мнению, способны перейти под контроль Польши, Венгрии или Румынии.