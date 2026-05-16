Москва16 мая Вести.Наиболее вероятным сценарием завершения конфликта на Украине может стать финский сценарий.

К такому выводу пришли аналитики Центра геополитики JPMorgan (подразделение американского финансового холдинга JPMorgan).

Согласно прогнозам экспертов, в 2026 году могут состояться переговоры, по итогам которых Украина рискует утратить до 20% своих территорий, но сохранит при этом суверенитет и прозападную ориентацию.

В Центре геополитики провели параллель с историческим прецедентом 1944 года в ходе Второй мировой войны, когда Финляндия, столкнувшись с аналогичной ситуацией, пошла на территориальные уступки, сохранив при этом свою независимость и независимый внешнеполитический курс.

В то же время на развитие событий могут повлиять внешние факторы, потенциально ухудшающие переговорные позиции Киева. Например, конфликт в Иране, который привел к сокращению поставок вооружений ВСУ и одновременному росту цен и спроса на российские энергоносители.

Еще одним большим фактором, способным повлиять на исход переговоров, может выступить потенциальное давление со стороны президента США Дональда Трампа. Так, Вашингтон может использовать свое влияние для склонения Киева к принятию условий, согласованных с Москвой, заключается в материале.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что предсказать исход конфликта на Украине сложно.