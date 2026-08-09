Москва9 авг Вести.В борьбе с православной церковью на Украине несколько десятков священников пропали без вести, пострадали многие верующие, которые встают на защиту церкви. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.

Протоиерею были приведены слова писателя, члена движения "Другая Украина" Яна Таксюра. Тот сказал, что украинские власти за время спецоперации отобрали у канонической церкви уже порядка 3 тысяч храмов.

Для меня это свидетельство войны против православия, веры, Бога. Это, конечно, страшное событие – 3 тыс.ячи храмов. Но более страшное то, что несколько десятков священников пропали без вести, которых забирали, кого-то нашли где-то в застенках, кого-то нашли могилы, но большинство так и непонятно, где они находятся, и что с ними произошло. Но, кроме этого, еще большее количество мирян православных пострадало. Когда отбирают эти храмы, то, естественно, местные жители встают горой за свою святыню и страдают за православие отметил протоиерей

Ранее доцент кафедры теологии, заведующий отделением апологетики ПСТГУ протоиерей Александр Тимофеев рассказал, что киевский режим пытается десакрализировать церковь с помощью принудительной мобилизации священников.