Москва15 июл Вести.Киевский режим получит жесткий ответ за убийство иеродиакона Нифонта, который попытался покинуть позицию после принудительной мобилизации. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что погибший священнослужитель не хотел воевать.

Но киевский режим сначала насильно загнал его в окопы, а потом, когда он попытался уйти от убийства, его расстреляли свои же. За этим преступлением стоят конкретные люди - те, кто отдал приказ, и те, кто нажал на спусковой крючок. Они ответят за это перед Богом и перед людьми. И ответ будет жестким сказал Иванов

Ранее стало известно, что принудительно мобилизованный иеродиакон Нифонт был убит одним из заградительных отрядов вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке избежать участия в боевых действиях.