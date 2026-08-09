Политолог: ПЦУ борется с православием, потому что это скрепляющая народ сила Политолог Михеев: ПЦУ уничтожает православие по указке киевского режима

Москва9 авг Вести.Раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) выполняет задачу киевского режима по уничтожению всего православного, потому что это и есть та сила, которая объединяет русский народ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Сергей Михеев.

На сегодняшний день ПЦУ – это псевдорелигиозная структура, находящаяся на службе у политического режима. Одна из задач этого режима, в том числе поставленных ему Западом, – это разрушение православного христианства, в первую очередь того, которое связано с Русской православной церковью сказал Михеев

Он подчеркнул, что важна любая поддержка канонической церкви на Украине, чтобы верующие знали, что эта "бесовщина" так или иначе закончится.

Они выполняют достаточно жестокий план по разъединению и уничтожению части русского народа, по разъединению и уничтожению православного, потому что они понимают, что это очень серьезная скрепляющая сила. Заметьте, ничто не вызывает у них такой ненависти, как каноническое православие. Все остальные конфессии, религии, течения они вообще не замечают. А вот православная церковь, русское православие их просто бесят отметил политолог

Ранее доцент кафедры теологии, заведующий отделением апологетики ПСТГУ протоиерей Александр Тимофеев рассказал, что киевский режим пытается десакрализировать церковь с помощью принудительной мобилизации священников.