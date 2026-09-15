Мендель рассказала, к чему приведет Украину стратегия Зеленского Мендель: стратегия Зеленского ведет Украину к национальному самоубийству

Москва15 сен Вести.Стратегия главы киевского режима Владимира Зеленского на продолжение конфликта с Россией ведет Украину к национальному самоубийству. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в статье для Spectator.

Продолжение войны на истощение - это национальное самоубийство, а не доблесть. Но именно эту стратегию преследует правительство Зеленского отметила Мендель

По ее словам, мобилизационный ресурс России в 10 раз превышает ресурс Украины, где людей ловят на улицах и насильно отправляют в учебные части. В то же время, как пишут украинские СМИ, на передовую попадает лишь 2-3% мобилизованных, подчеркнула Мендель.

Еще одной проблемой бывший пресс-секретарь Зеленского обозначила украинские финансы.

Государственный долг Украины превысил 110% ВВП. Россия, наоборот, не занимала никаких сопоставимых сумм и при этом продолжает продавать энергоносители Евросоюзу указала она

Ранее Мендель назвала Зеленского трагедией для Украины.