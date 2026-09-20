Экс-депутат Рады заявил, что на Украине ждут падения Зеленского Килинкаров: на Украине не спешат с выборами в ожидании, что Зеленский сгорит

Москва20 сен Вести.Политические власти Украины не проводят выборы, ожидая, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам сгорит на своем посту. Об этом экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в комментарии для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Потому что на самом деле каждый из действующих политиков на Украине, я имею в виду тех, кто оппонирует Зеленскому, исходит не из таких патриотических чувств, а из абсолютно четкого личного и узкопартийного интереса. Они считают, что нужно дать возможность Зеленскому сгореть на этом посту президента, потому что в украинской оппозиции есть консенсус в отношении того, что предстоящий электоральный цикл должен пройти без Зеленского. Условно, Зеленский должен сгореть на своем посту. После этого уже можно вести какой-то разговор о проведении выборов. Но я думаю, что все может сложиться так, что Зеленский скорее сожжет эту страну, чем сам сгорит на этом посту пояснил Килинкаров

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил, что Зеленский в случае выборов пролетит как "швабра над Парижем".