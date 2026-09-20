Экс-депутат Рады считает, что у Зеленского нет никаких решений на вызовы Килинкаров: у Зеленского нет решений на вызовы, с которыми он сталкивается

Москва20 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не знает, как отвечать на вызовы, с которыми он столкнулся. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести". Он прокомментировал решение Рады уйти на каникулы на фоне финансового кризиса.

Это означает, что те, кто управляет всеми процессами в Верховной раде, а это далеко не спикер Верховной рады, а президент Украины, который узурпировал власть... По всей видимости, у него нет готовых решений на те вызовы, с которыми он сталкивается. Если бы такие решения были, они бы сидели и голосовали сказал Спиридон Килинкаров

Ранее экс-депутат Рады назвал главную политическую ошибку в карьере Зеленского. По его мнению, это отказ от предвыборных обещаний.

По его словам, Зеленский ничего не сделал для того, чтобы предотвратить украинский кризис, хотя именно это было его главным предвыборным обещанием. Зеленский уверял украинцев, что готов жертвовать не только своим рейтингом, но и чуть ли не самим собой для того, чтобы эту войну остановить.