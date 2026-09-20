Москва20 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен выполнить свое обещание – уйти с поста президента и не баллотироваться на второй срок. Об этом экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, сейчас на Украине пытаются через социологические службы, которые тоже в режиме узурпации, под контролем офиса Зеленского, продвинуть идею о том, что у главы киевского режима высокий рейтинг и вот люди там оценивают. Так могут оценивать только неадекватные люди, отметил Килинкаров. Адекватный человек должен оценивать деятельность политика, исходя из той точки, в которой этот человек стал политиком.

Вот давайте посмотрим. А что из предвыборных обещаний, которые он давал в 2019 году, он реализовал? Ну, хотя бы одно, пусть назовут. У меня еще остается надежда, что он выполнит единственное свое обещание — это уйдет с поста президента и не будет баллотироваться на второй срок. И то он это будет вынужден будет сделать, потому что я считаю, что никаких шансов у него на политическое будущее нет сказал Килинкаров

Он напомнил, на каких лозунгах Зеленский стал политиком.

За что, собственно говоря, люди проголосовали? Они же не проголосовали потому, что он молодой, красивый, там, симпатичный еврейский мальчик. Нет? Не за это же голосовали. Они голосовали за то, что Зеленский вышел к людям и сказал: "Я готов пойти на любые договоренности, чтобы этот конфликт был завершен. Я готов рисковать не только своими рейтингами, но и самим собой ради того, чтобы завершить этот конфликт". Вот она, та начальная, изначальная точка, с которой стартовал Зеленский пояснил экс-депутат Рады

Кроме этого, экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил, что Зеленский в случае выборов пролетит как "швабра над Парижем".