Москва18 сен Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского были все шансы войти в историю, если бы он выполнил свои предвыборные обещания. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Про его словам, перед Зеленским открывались широкие возможности, в том числе по предотвращению конфликта с Россией, но он ими не воспользовался.

Я поставлю вопрос таким образом: а что было бы с Украиной, если бы кандидат в президенты Зеленский 2019 года выполнил взятые на себя предвыборные обещания? Вот, все то, что он говорил до выборов. Вот был бы этот конфликт? Какой была бы Украина, если бы он выполнил? А были у него возможности выполнить. Таких возможностей, которые были у Зеленского, не было ни у одного президента Украины. И я вас уверяю, не будет больше ни у кого и никогда сказал экс-депутат

Он также добавил, что ответственность за выбранный политический курс несет не только сам Зеленский, но и бывшие его соратники, которые сегодня критикуют главу киевского режима.

У него были все варианты войти в историю. Но он выбрал то, что он выбрал, это был его выбор. Он его сделал. Поэтому и ответственность, естественно, придется нести за все то, что с этой страной произошло. И, кстати, тем, кто сегодня отмежевался от Зеленского, активно критикует Зеленского, но при этом несет ответственность не меньшую, чем сам Зеленский за все то, что с этой страной произошло подчеркнул Килинкаров

Ранее экс-депутат отметил, что Зеленский с удовольствием бы провел президентские выборы на Украине даже в условиях военного положения. Ему нужна только соответствующая отмашка Запада. Однако такие выборы состоятся только при условии, что у Зеленского не будет конкурентов в борьбе за пост главы государства.