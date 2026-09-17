Москва17 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский с удовольствием провел бы выборы президента на Украине, но только такие, в которых он не смог бы проиграть. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Зеленский готов провести выборы даже в условиях военного положения, ему нужна только соответствующая отмашка Запада.

Зеленский за любые выборы, кроме конкурентных... Это раз. Тезис первый. А второе, он с удовольствием бы провел выборы в условиях военного положения, при условии, если бы Запад дал ему отмашку на право провести выборы в один тур. Мы с вами очень часто слышим эти все рассказы, сказки, байки о том, что... украинская социология… он проигрывает всем. Так в том-то и фишка заключается... Вы поймите, что ему не нужен никакой второй тур. Если бы Запад ему сказал: "Володя, можно!" Он бы провел выборы в один тур и выиграл бы в одни ворота. Вот же в чем дело. Он чего хочет-то? Для него вопрос выборов — это наиважнейший вопрос, это вопрос гарантий его безопасности. Он не видит никаких других гарантий безопасности для себя. И, конечно, он в таком формате он бы с удовольствием провел бы выборы заявил эксперт

Ранее Килинкаров заявил, что действующий глава киевского режима не в праве решать вопрос о проведении выборов на Украине. По его мнению, заявления Зеленского на тему выборов звучат как издевательство над гражданами.