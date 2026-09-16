Килинкаров убежден, что Зеленский не вправе решать судьбу выборов на Украине Килинкаров: Зеленский не вправе решать вопрос о проведении выборов на Украине

Москва16 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не в праве решать вопрос о проведении выборов на Украине. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Заявления Зеленского на тему выборов, по его словам, звучат как издевательство над гражданами.

Очень многие люди не понимают, что президент Украины не имеет абсолютно никакого права публично комментировать вопрос проведения или непроведения выборов на Украине подчеркнул Килинкаров

Он также усомнился в том, что возможные выборы будут проведены согласно закону.

Люди сейчас обсуждают вопрос возможного проведения выборов, ссылаясь на некие социологические опросы, и говорят: "У Зеленского нет ни единого шанса выиграть выборы во втором туре". Вы все уверены, что Зеленский собирается в случае проведения выборов проводить второй тур? Если эти выборы он продавит во время военного положения, конечно, он будет продвигать старую идею о проведении выборов в один тур. Ему достаточно будет 20% голосов для того, чтобы победить. В этом же проблема - в полном беззаконии. Просто взяли, растоптали Конституцию, выбросили ее на обочину резюмировал он

Ранее Килинкаров высказался, что оппозиция надеется, что "Зеленский сгорит на посту".