Москва16 сен Вести.Публично украинские оппозиционные лидеры признают легитимность главы киевского режима. Вместе с этим рассчитывают, что Владимир Зеленский "исчерпает себя на должности".

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Оппозиционеры считают его пребывание на посту президента юридически необоснованным. Но предпочитают не поднимать вопрос, чтобы не навредить "узкопартийным и личным политическим интересам", указал он.

Зачем эта легитимность нужна людям, которые жестко критикуют Зеленского, но тем не менее его легитимность признают? … нас пытаются убедить, это зрелая оппозиция, они понимают, в какой ситуации находится страна, и патриотические чувства у них проснулись в период этой агрессии российской, требуют принятия волевых решений, как признание легитимности Зеленского для того, чтобы страна могла обороняться. Хотя на самом деле это не так. Если правильно прочитать вот тех людей, которые признают легитимность, Зеленского, надо читать таким образом. Эти люди, понимая, что легитимность Зеленского под большим вопросом, сознательно идут на этот шаг, исходя из своих узкопартийных и личных политических интересов. Идея их очень простая и понятная: Зеленский должен "сгореть" на этом посту сказал Килинкаров

По его мнению, оппозиция совершает ошибку, замалчивая ситуацию.

Может получиться так: Зеленский может сжечь эту страну ... Все только потому, что вы [оппозиционеры], руководствуясь своими узкими партийными интересами, пришли к тому, что: "конституцию немножко отодвинем, тут поправим, листочек вырвем, он нам мешает жить" и так далее … - фактически взяли, все это порвали и выбросили на свалку ... Имеете то, что вы имеете - теперь терпите. Что ж вы хотели-то? … Вина украинских оппозиционеров, которые на самом деле считают себя оппозиционерами, не меньшая, чем вина Зеленского подчеркнул Килинкаров

Стратегия Зеленского ведет Украину к национальному самоубийству, считает бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

Киевский режим расписался в банкротстве экономики Украины, ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.