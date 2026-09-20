Эксперт: Зеленский видит гарантии своей безопасности во втором сроке Килинкаров: Зеленский думает, что выборы придуманы для его избрания

Москва20 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский видит гарантии своей безопасности в избрании президентом на второй срок, заявил в эфире "Соловьёв Live" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, сообщает ИС "Вести".

Надо понимать интерес самого Зеленского. Когда он говорит о гарантиях безопасности для себя лично, он рассматривает гарантии безопасности исключительно как второй президентский срок. Он так это видит. И вообще у него есть твердая убежденность, что выборы человечество придумало только для того, чтобы избрать Зеленского на второй срок. Вот такой человек представляет интересы Украины сказал Спиридон Килинкаров

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию, при этом сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

Как говорил президент РФ Владимир Путин, срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.