Стивен Сигал пошутил о праве Зеленского на власть Стивен Сигал усомнился в легитимности Зеленского

Москва11 июл Вести.Американский актер и режиссер Стивен Сигал язвительно усомнился в легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент​​​. Прошу прощения. сказал актер после того, как журналист назвал главу киевского режима президентом

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда проведение президентских выборов было отменено ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский утверждал, что сейчас выборы были бы несвоевременны.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, по сообщениям, настаивал на необходимости проведения выборов на Украине, при этом охарактеризовал Зеленского как диктатора без выборов и отметил, что его рейтинг упал до примерно 4%.