Москва5 апр Вести.Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не представляет украинский народ, поскольку его президентские полномочия истекли в мае 2024 года, а новых выборов не было. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он не избирался (после истечения срока полномочий в мае 2024 года - ред​​​.). Он не представляет Украину отметил Маск

По словам Маска-старшего, люди на Украине, с которыми он общался, сами не понимают, что происходит в их стране.

Американские СМИ ранее сообщали, что Зеленский испытывает серьезное давление по вопросу президентских выборов - как внутри страны, так и за ее пределами.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы были отменены со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что единственной легитимной властью на Украине на сегодняшний день является парламент и спикер Верховной рады.