Отец Маска заявил, что киевский режим поддерживают прогнившие элементы на Западе Эррол Маск: Киев пользуется поддержкой прогнивших элементов Запада

Москва8 июн Вести.Киевский режим получает поддержку от прогнивших элементов в США и Европе. Об этом сообщил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что европейские власти совершенно не понимают, что делают, поддерживая киевский режим.

Европа и определенные прогнившие элементы в Соединенных Штатах поддерживают [власти] на Украине. Это неправильно приводит агентство слова Маска

Ранее он отметил, что Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от преступного киевского режима. Эррол Маск также подчеркнул, что россияне не должны обращать внимание на санкции.