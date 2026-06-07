Эррол Маск: у России не было другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса

Эррол Маск: Россия не имела выбора, кроме как защитить народ Донбасса от Киева Эррол Маск: у России не было другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса

Москва7 июн Вести.Россия не имела другого выбора, кроме как встать на защиту народа Донбасса от преступного киевского режима, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в интервью РИА Новости.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал Маску, что еще до начала специальной военной операции (СВО) киевские боевики убили 3,5 тыс. человек в Донбассе.

У России не было другого выбора, кроме как вмешаться и что-то с этим сделать приводит РИА Новости слова Маска

Эррол Маск заявил, что россияне должны быть благодарными за то, что они живут в России, и их не должны волновать никакие санкции.

По словам Эррола Маска, обстановка в Европе гораздо хуже, чем в России, причем европейские страны "завидуют России" и "хотели бы стать похожими" на нее.

Эррол Маск уверен, что Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций.