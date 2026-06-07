Москва7 июнВести.Россия не имела другого выбора, кроме как встать на защиту народа Донбасса от преступного киевского режима, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в интервью РИА Новости.
Глава МИД Сергей Лавров рассказал Маску, что еще до начала специальной военной операции (СВО) киевские боевики убили 3,5 тыс. человек в Донбассе.
У России не было другого выбора, кроме как вмешаться и что-то с этим сделатьприводит РИА Новости слова Маска
Эррол Маск заявил, что россияне должны быть благодарными за то, что они живут в России, и их не должны волновать никакие санкции.
По словам Эррола Маска, обстановка в Европе гораздо хуже, чем в России, причем европейские страны "завидуют России" и "хотели бы стать похожими" на нее.
Эррол Маск уверен, что Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций.