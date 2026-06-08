Москва8 июнВести.Отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги на Украине, рассказал отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.
Украина стала местом, где отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги... Украина - это машина для отмывания денегзаявил Маск
Он также отметил, что киевский режим получает поддержку от прогнивших элементов в США и Европе. По его словам, европейские власти не понимают, что делают, поддерживая Киев.