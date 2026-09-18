Москва18 сен Вести.Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" назвал отказ от предвыборных обещаний главной политической ошибкой главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам Килинкарова, придя к власти, Зеленский ничего не сделал для того, чтобы предотвратить украинский кризис, хотя именно это было его главным предвыборным обещанием.

Если бы у меня спросили, какие главные политические ошибки в карьере Зеленского, я бы первое выделил - это отказ от своих же предвыборных обещаний. А я хочу напомнить, на самом деле он был альтернативой [экс-президента Петра] Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который шел с лозунгами: война, борьба и все прочее. Зеленский шел с совершенно другими лозунгами. Он уверял украинцев, что он готов жертвовать не только своим рейтингом, но и чуть ли не самим собой для того, чтобы эту войну остановить сказал экс-депутат Рады

Ранее экс-депутат отметил, что Зеленский с удовольствием бы провел президентские выборы на Украине даже в условиях военного положения. Ему нужна только соответствующая отмашка Запада. Однако такие выборы состоятся только при условии, что у Зеленского не будет конкурентов в борьбе за пост главы государства.