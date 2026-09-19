Олейник счел, что Зеленский в случае выборов пролетит как "швабра над Парижем" Олейник: Зеленский в случае выборов на Украине пролетит как швабра над Парижем

Москва19 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что в случае проведения выборов на Украине, он пролетит как швабра над Парижем. Об этом в комментарии для "Соловьёв Live" заявил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Зеленский отказывается проводить выборы в стране, потому что за него не будут голосовать.

Почему не идет на выборы? Он понимает на сегодняшний день, это 100%, что он пролетает, как швабра над Парижем. Люди будут голосовать за любого, кроме Зеленского сказал Олейник

Экс-депутат Рады отметил, что в 2019 году Зеленский победил в выборах не из-за того, что у него была высокая поддержка.

И Зеленский победил только не благодаря тому, что у него была высокая поддержка, а потому, что все голосовали против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Это все признают. Почему? Порошенко перед этим ввел военное положение, потом отменил, люди поняли: война. А он же пришел, паинька, говорит: "Русский язык – разговаривайте, веру не трогайте, хоть с чертом договорюсь" пояснил он

Ранее Олейник допустил, что глава киевского режима может готовиться к капитуляции и бегству с Украины, чтобы избежать ответственности за свои преступления.