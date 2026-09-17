Мирошник: Зеленский не будет добровольно проводить выборы, да и Запад не требует Мирошник: Зеленский не собирается добровольно проводить выборы

Москва17 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет добровольно проводить выборы, к тому же этого не требуют и его западные покровители, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В своем канале в MAX Родион Мирошник прокомментировал недавнее интервью Зеленского CBS News, в котором глава киевского режима заявил, что готов провести выборы "хоть завтра", но не может этого сделать в условиях боевых действий.

Одним словом, Зеленский пояснил свое отношение к выборам. Понятно, что никакие выборы добровольно он проводить не собирается. Да и западные хозяева пока особо не требуют написал Мирошник

Срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, однако выборы нового главы государства в стране так до сих пор и не провели, ссылаясь на военное положение.

По мнению члена комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрия Белика, Зеленский юлит, как уж на сковородке, придумывая новые отговорки, лишь бы не допустить проведения выборов на Украине.