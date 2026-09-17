В МИД указали на страх Зеленского проводить выборы на Украине Мирошник: Зеленский очень боится выборов на Украине

Москва17 сен Вести.Владимир Зеленский очень сильно боится проводить выборы президента на Украине. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем канале в мессенджере MAX.

Так он прокомментировал недавнее заявление главы киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS News. В нем Зеленский сообщил, что готов провести выборы "хоть завтра", но не может сделать этого во время боевых действий, как это прописано в Конституции Украины и избирательном законодательстве.

Какие выборы? Как провести выборы, если 9 млн человек находятся за границей? вопрошал он

Мирошник назвал это выступление "мини-истерикой", которая показала, что в действительности Зеленский "сильно боится" выборов и не хочет задавать своему населению вопрос об их отношении лично к нему и к политике, которую он проводит, и к конфликту, который начался во время именно его президентства.

К сдаче страны и народа в качестве ресурса западным спонсорам, которые и оплачивают эту войну. К расцвету коррупции и криминала, которые захватили страну тоже в период его главенства режима. Получать ответ на этот вопрос для него очень боязно подчеркнул дипломат

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек еще в мае 2024 года. Однако выборы нового главы государства в стране так до сих пор и не провели, ссылаясь на военное положение и действующую мобилизацию.