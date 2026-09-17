МИД РФ: в законодательстве Украины нет понятия "подзадержавшийся президент" Мирошник: в украинском законодательстве нет понятия "подзадержавшийся президент"

Москва17 сен Вести.Законодательство Украины не содержит формулировки "подзадержавшийся президент", поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский больше не может незаконно удерживать власть, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что, согласно конституции Украины, ее президент избирается на пятилетний срок, следовательно, Зеленский должен был "торжественно покинуть президентское кресло и передать президентскую печать и прочие атрибуты спикеру Рады" в мае 2024 года.

Нет в украинском законодательстве понятия "подзадержавшийся президент". Если уж с точки зрения права, то ждать новых выборов он должен был покинув коридоры Банковой. Но он предпочел роль диктатора написал Мирошник в MAX-канале

Ранее в интервью телеканалу CBS Зеленский объяснил невозможность проведения выборов на Украине тем, что ее покинули около 9 млн человек. До этого глава киевского режима неоднократно увиливал от идеи провести выборы, говоря, что в нынешних условиях они могут стать серьезной угрозой для страны.