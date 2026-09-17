Мирошник раскрыл истинные опасения Зеленского по выборам на Украине Мирошник: Зеленского не устраивает бесконтрольное голосование на Украине

Москва17 сен Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал позицию Владимира Зеленского относительно проведения выборов на Украине. По его мнению, главу киевского режима больше всего беспокоит вопрос контроля над голосованием. Об этом Мирошник написал в канале в MAX.

Мирошник напомнил, что человечество придумало множество легитимных способов проведения выборов, и даже в условиях военных действий они проводятся — например, в России или Израиле. Вотум доверия власти дает народ, а не сам узурпатор решает, оставаться ему у власти или покидать должность.

Особое внимание дипломат уделил голосованию за границей и на территориях, не контролируемых Киевом. Он подчеркнул, что Зеленский опасается, что избиратели проголосуют не за него, а за другого кандидата.

Заметили, что Зеленского больше всего интересует: "Кто его (голосование) будет контролировать?!" Бесконтрольное голосование его не устраивает отметил Мирошник

Дипломат также напомнил, что в 2019 году, когда избирали самого Зеленского и его партию, голосование в Крыму, Донбассе и ряде прифронтовых регионов, признанных нелояльными, фактически не проводилось.

Я вам напомню — никак! Но все было прозрачно и легитимно? А как же сейчас?! задался вопросом Мирошник

Он добавил, что Россия, вероятно, была бы готова обсудить механизм голосования украинских беженцев на своей территории, однако этот вопрос Киевом не поднимался.