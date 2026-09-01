В МИД РФ сочли наигранным возмущение Зеленского размещением складов ВСУ в домах Мирошник: Зеленский наигранно возмущается размещением складов ВСУ в жилых домах

Москва1 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский осведомлен о практике размещения украинских военных объектов рядом с гражданской инфраструктурой, поэтому его возмущение выглядит наигранным. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Зеленскому пришлось признать нахождение склада в жилом районе после масштабной детонации.

При этом Зеленский изобразил наигранное возмущение нарушением категорических норм МГП украинскими вооруженными формированиями, хотя совершенно точно знает, что в прифронтовой зоне это обычная практика ВСУ: размещение военных складов, техники под прикрытием пассивного живого щита в беседе с ТАСС подчеркнул Мирошник

Дипломат добавил, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксированы десятки подобных объектов. Кроме того, он обвинил украинских военнослужащих в расправах над людьми, выступавшими против такого соседства.

Ранее Мирошник рассказал о том, как украинские боевики пытают пленных.