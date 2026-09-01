Москва1 сен Вести.Украинским депутатам стало неуютно находиться в здании Верховной рады, поскольку они уже не чувствуют себя там в безопасности. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ведь раньше они были уверены, что РФ не будет наносить удары по различным объектам Киева.

Уже депутаты Верховной рады заявляют о том, что слушайте, а пора бы уже, наверное, все-таки вот там, где-то под землей уже себе делать подвалы, переходить на заседания куда-нибудь в подвальные помещения, потому что уже просто "стремно". Уже как-то неуютно находиться в Верховной раде, а ведь до этого времени они себя очень хорошо чувствовали. Они были абсолютно уверены, что мы не будем наносить удары ни по правительственным кварталам, ни по Киеву, ни по каким-то объектам отметил посол

Ранее сообщалось, что украинские депутаты уже не выдерживают работы в условиях постоянных воздушных тревог, поскольку им приходится по несколько раз в день спускаться в укрытие​​​. Голосования они планируют проводить с помощью телефонов, хотя, такая процедура, по мнению депутат Ярослава Железняка, будет весьма непростой.