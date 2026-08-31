Депутаты Рады будут голосовать с телефонов, если перейдут работать в подвал

Украинских депутатов могут перевести работать в укрытие Депутаты Рады будут голосовать с телефонов, если перейдут работать в подвал

Москва31 авг Вести.Верховную раду Украины могут перевести работать в укрытие, заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Украинский парламентарий Нина Южанина сообщила 22 августа, что депутаты Верховной рады Украины не выдерживают работы в условиях постоянных воздушных тревог, поскольку им приходится по четыре раза в день спускаться в укрытие​​​.

В своем Telegram-канале Железняк написал, что один из вариантов действий - голосование в укрытии Верховной рады, где народные депутаты будут использовать телефоны. Он пояснил, что голосование может проходить через подключение к внутренней сети Рады с последующим утверждением результатов счетной комиссией. Но, по мнению Железняка, такая процедура выглядит сложной.