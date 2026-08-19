Заседания Рады могут перенести в более безопасное место из-за ударов ВС РФ В Раде обсуждают перенос заседаний в более безопасное место из-за атак ВС РФ

Москва19 авг Вести.В Верховной раде Украины обсуждается возможность переноса заседаний в "более безопасное место" в связи с ударами Вооруженных сил России (ВС РФ), заявил нардеп Никита Потураев в разговоре с украинским радио NV.

По его словам, в ближайшее время количество случаем объявления воздушной тревоги только учащаться.

У нас сегодня было две воздушные тревоги. Очевидно, что Верховная рада в таком режиме не может работать. Я думаю, что на самом деле ситуация будет только ухудшаться... Один вариант — это переместить работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует сказал Потураев

Ранее Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмары министром обороны Украины - он возглавит ведомство в статусе временно исполняющего обязанности. На заседании он признался, что самостоятельно ушел в отставку, так как Минобороны по закону должно управляться гражданским лицом.