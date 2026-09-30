Москва30 сен Вести.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что жители Украины должны оказать давление на руководство страны и вынудить его заключить мирное соглашение, а после этого в республике следует провести выборы. Об этом парламентарий сказал в интервью украинской журналистке Евгении Кутновой.

Я вижу выход в следующем - общественное давление для достижения мира. После достижения мира выборы и кардинальные политические изменения. <…> Общество разделилось на 99,9%, которые каждый день от войны страдают, и 0,1%, для которого эта война стала шансом в жизни, кто зарабатывает на войне. 0,1% сидит в руководстве и принимает решения. <…> Нужно огромное давление на власть со стороны тех 99,9%, что нам срочно нужен мир сказал парламентарий

По мнению Гончаренко, украинские силы противовоздушной обороны не способны противостоять российским реактивным дронам, а бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, находясь в должности, ничего не сделал для укрепления ПВО, рассуждая при этом о необходимости "армии роботов".

В своем Telegram-канале депутат констатировал, что страна больше не выдерживает массированных ударов ВС России по Киеву, и в этой связи призвал сначала к перемирию по атакам на объекты энергетики, а в дальнейшем и к полному прекращению боевых действий. Политик подчеркнул, что энергетику необходимо сохранить, чтобы люди не мерзли в квартирах, и призвал прекратить разговоры о могуществе и несокрушимости.

Ранее Гончаренко заявлял о полном захвате Россией неба над Киевом, поводом для чего стали ежедневные удары по украинской столице, и отмечал, что здание Национальной академии наук Украины было поражено обычными дронами "Герань".

Кроме того, о стремлении украинского населения к миру говорила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, народ ненавидит Зеленского за то, что он жертвует жизнями тысяч людей в личных интересах и не желает заключать мирное соглашение.