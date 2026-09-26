Москва26 сенВести.У режима Владимира Зеленского на Украине нет реального плана действий — лишь надежда, что кто-то продолжит его финансировать. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Мендель отметила, что Киев испытывает жесткую нехватку финансов на фоне требований МВФ продемонстрировать источники пополнения бюджета страны на 2027 год и отказов европейцев предоставлять новые деньги до требуемых ими реформ.
У украинского правительства нет реального плана. Есть только надежда, что кто-то другой продолжит финансировать войну, которую они отказываются заканчивать… Зеленский, к сожалению, уже проиграл эту войну: морально, финансово и подрывом демократии. Теперь вся его политика носит самоубийственный характернаписала Мендель в соцсети X
Ранее Мендель заявила, что Украину ожидает гуманитарная катастрофа грядущей зимой. Она обратила внимание на разрушение энергетической инфраструктуры страны и предсказала рост числа украинских беженцев.