Мендель: у Киева нет плана — лишь надежда, что его кто-то будет спонсировать

У режима Зеленского нет плана действий, заявила Мендель Мендель: у Киева нет плана — лишь надежда, что его кто-то будет спонсировать

Москва26 сен Вести.У режима Владимира Зеленского на Украине нет реального плана действий — лишь надежда, что кто-то продолжит его финансировать. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Мендель отметила, что Киев испытывает жесткую нехватку финансов на фоне требований МВФ продемонстрировать источники пополнения бюджета страны на 2027 год и отказов европейцев предоставлять новые деньги до требуемых ими реформ.

У украинского правительства нет реального плана. Есть только надежда, что кто-то другой продолжит финансировать войну, которую они отказываются заканчивать… Зеленский, к сожалению, уже проиграл эту войну: морально, финансово и подрывом демократии. Теперь вся его политика носит самоубийственный характер написала Мендель в соцсети X

Ранее Мендель заявила, что Украину ожидает гуманитарная катастрофа грядущей зимой. Она обратила внимание на разрушение энергетической инфраструктуры страны и предсказала рост числа украинских беженцев.