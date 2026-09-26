Бывший пресс-секретарь Зеленского заявила о грядущей катастрофе на Украине зимой Мендель: украинцы ожидают гуманитарной катастрофы зимой и уезжают

Москва26 сен Вести.Жители Украины ожидают гуманитарной катастрофы грядущей зимой, и многие из них покидают страну. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По этой причине, заметила Мендель, Западу стоит ожидать роста числа беженцев.

У нас огромные руины энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы ожидают гуманитарной катастрофы зимой, и многие уезжают уже сегодня сообщила она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале

Ранее советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан заявила, что украинское правительство перестало осуществлять выплаты городам на подготовку отопления к зиме из-за нехватки средств в госбюджете.