Москва26 сенВести.Жители Украины ожидают гуманитарной катастрофы грядущей зимой, и многие из них покидают страну. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По этой причине, заметила Мендель, Западу стоит ожидать роста числа беженцев.
У нас огромные руины энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы ожидают гуманитарной катастрофы зимой, и многие уезжают уже сегоднясообщила она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале
Ранее советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан заявила, что украинское правительство перестало осуществлять выплаты городам на подготовку отопления к зиме из-за нехватки средств в госбюджете.