На Украине прекратили выплаты городам на подготовку к зиме Из-за нехватки денег на Украине прекратили готовить города к зиме

Москва24 сен Вести.Из-за нехватки денег в госбюджете Украины правительство остановило выплаты городам на подготовку отопления к зиме. Об этом сообщила советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан.

Если есть проблемы со средствами, то правительство обязано видеть это заранее. Правительство не может просто остановить выплаты возмутилась она

Продан заметила, что выплаты уже были заложены в государственный бюджет Украины на 2026 год, и непонятно, на каком основании их не предоставляют городам.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал зиму 2026-2027 главным вызовом для Украины.