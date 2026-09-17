На Украине отложили финансирование мер по защите энергетики до декабря Депутат Рады Пидласа: Минфин Украины отложил часть расходов на подготовку к зиме

Москва17 сен Вести.Минфин Украины отложил часть расходов на подготовку к зиме, в том числе по защите объектов энергетики, рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. По ее словам, причина такого решения заключается в нехватке средств.

Украинский Минфин, как пояснила депутат, перенес ряд расходов с сентября, октября и ноября на декабрь.

В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц ... защита энергетики, строительство социального жилья сообщила Пидласа в эфире подкаста "Новости экономики"

Речь идет о расходах на общую сумму 39 миллиардов гривен (свыше 73,7 миллиардов рублей или 870 миллионов долларов), указала Пидласа. Перенос на декабрь, как пояснила депутат, означает, что часть расходов в итоге вообще могут не профинансировать.